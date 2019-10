Lässt nichts anbrennen: Dominic Thiem. Foto: imago images/Imaginechina

Shanghai – Der Niederösterreicher Dominic Thiem steht beim Masters-1000-Tennisturnier in Shanghai erstmals im Viertelfinale. Bei seinem siebenten Sieg auf der ATP-Tour in Folge gewann der 26-Jährige Peking-Sieger am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili (15) 6:3,6:4. Im Viertelfinale am Freitag trifft der als Nummer vier gesetzte Thiem auf den Italiener Matteo Berrettini (11). (APA, 10.10.2019)

Achtelfinale:

Novak Djokovic (SRB/1) John Isner (USA/16) 7:5 6:3

Stefanos Tsitsipas (GRE/6) Hubert Hurkacz (POL) 7:5 3:6 7:6 (7/5)

Daniil Medwedew (RUS/3) Vasek Pospisil (CAN) 7:6 (9/7) 7:5

Fabio Fognini (ITA/10) Karen Chatschanow (RUS/7) 6:3 7:5

Matteo Berrettini (ITA/11) Roberto Bautista Agut (ESP/8) 7:6 (7/5) 6:4

Dominic Thiem (AUT/4) Nikolos Basilaschwili (GEO/15) 6:3 6:4

Alexander Zverev (GER/5) Andrej Rublew (RUS) -:- -:-

Roger Federer (SUI/2) David Goffin (BEL/13) 7:6 (9/7) 6:4