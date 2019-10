Venedig kämpft seit Jahren gegen den Touristenansturm. Foto: Getty Images/Bumblee_Dee

Venedig – Die Stadt Venedig wird am 1. Juli 2020 das Eintrittsgelds für Tagestouristen kassieren. Dies wurde am Mittwoch vom Gemeinderat beschlossen. Die Gemeinde prüft die technischen Aspekte in Zusammenhang mit dem Einzug des Eintrittsgelds, das unter anderem per Kreditkarte und Paypal gezahlt werden soll.

Das "Eintrittsgeld" für Tagestouristen war vom Kommunalrat im Februar beschlossen worden. Bisher war noch nicht bekanntgegeben worden, wann genau die neue Regelung greift. Auch die Höhe des Betrags muss noch festgesetzt werden.

Wachsende Sorge

Mit dem Eintrittsgeld für Tagestouristen möchte die Stadt ihre Besucherströme besser regeln. Zu Spitzenzeiten sind bis zu 130.000 Touristen täglich in Venedig unterwegs. Die Einheimischen betrachten diese Entwicklung mit wachsender Sorge.

Das Geld soll nach Angaben von Bürgermeister Luigi Brugnaro vor allem in die Instandhaltung und Reinigung der historischen Stadt fließen. Venedig kämpft seit Jahren gegen den Touristenansturm und versucht immer wieder mit verschiedenen Strategien, die Massen in Schach zu halten. (APA, 10.10.2019)