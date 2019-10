Wer ist eigentlich Ams

Wer steckt nun eigentlich hinter den Buchstaben AMS? Nicht das Arbeitsmarktservice, mit dem die Chipfirma nur die Abkürzung gemeinsam hat. AMS gehört zu den sogenannten Hidden Champions, die es ohne viel Aufsehen geschafft haben, in einer Nische eine führende Stellung auf dem Weltmarkt zu erlangen. Bei AMS sind es spezielle Sensoren, die in Smartphones oder TV-Geräten, Autos (Beispiel autonomes Fahren), in der Industrie (Industrie 4.0) oder in der Medizintechnik zum Einsatz kommen.

Begonnen hat alles vor mittlerweile fast 40 Jahren. Ende der 1970er-Jahre suchte die damalige Vöest-Alpine nach geeigneten Branchen, um die eigene Produkt- und Dienstleistungspalette zu erweitern. Man entschied sich letztlich für die Halbleiterindustrie. Bei der Suche nach einem geeigneten Partner stieß man auf die American Micro Systems (AMI), die beim Start des Joint Ventures American Micro Systems Incorporated-Austria GmbH 1981 mit 51 Prozent die Mehrheit hielt.

Mehr zum Thema:

Ams könnte einjährige Wartefrist für neues Osram-Angebot umgehen

Sechs Szenarien für AMS nach Scheitern der Osram-Übernahme

Heimischer Chiphersteller AMS scheitert bei Osram-Übernahme

IG Metall warnt vor Osram-Übernahme durch steirische AMS