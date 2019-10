Wege aus chronischem Schmerz, Kommunen in der Zwickmühle, Was gibt es Neues?, Tracks – Mit Radiotipps

18.30 MAGAZIN

Konkret: Neue Materialien aus Pilzen Pilze können Plastik, Styropor, Baumaterialien und sogar Leder ersetzen. Das österreichische Unternehmen Tyroler Glückspilze züchtet spezielle Sporen, aus denen fast jedes Material hergestellt werden kann. In Italien wachsen aus diesen Pilzen bereits Platten für Innenwände. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Wege aus chronischem Schmerz – Neue Konzepte für mehr Lebensqualität Viele Millionen Menschen leiden an chronischen Schmerzen. Ein normaler Alltag ist für sie oft nicht mehr möglich. Wie kann ihnen besser geholfen werden? In Irland dagegen gibt es seit 2014 eine spezielle Ausbildung zum Facharzt für Schmerzmedizin.

Bis 20.15, Arte

20.15 GERICHTE

Zwei Herren im Anzug Sommer 1984: Im Tanzsaal eines ehemals Gasthauses am See sitzen ein Wirt und sein Sohn nach dem Leichenschmaus in erzwungener Gemeinschaft beisammen und unterhalten sich über die Vergangenheit. Josef Bierbichlers sehenswertes Familienepos über die deutsche Geschichte. Mit Martina Gedeck als Theres und Josef Bierbichler als Seewirt Pankraz. Bis 22.25, Arte

21.00 MAGAZIN

Makro: Kommunen in der Zwickmühle Schwimmbad, Schultoiletten, Standesamt – die Aufgaben der Kommunen sind vielfältig, die Finanzlage oft angespannt. Wie den Spagat zwischen Investitionsnotwendigkeit und Sparzwang schaffen?

Bis 21.30, 3sat

21.30 RATEREI

Was gibt es Neues? Oliver Baier hat mit dem "Welt-Ei-Tag" ein schönes Thema ausgepackt, Michael Niavarani, Ulrike Beimpold, Lukas Resetarits, Florian Scheuba und Viktor Gernot werden unter anderem mit der Frage nach dem "Donner-Ei" konfrontiert. Bis 22.20, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Europa-Saga (1/3) Europa hat keine klaren Grenzen, es definiert sich aus der Kultur und Vergangenheit seiner Bewohner. Doch was verbindet die Europäer, und was trennt sie? Moderatorin Claudia Reiterer erzählt die wechselhafte Geschichte von Europa, von den alten Griechen bis in die Gegenwart.

Bis 0.05, ORF 2

23.35 KOMÖDIE

Die Royal Tenenbaums (USA 2011, Wes Anderson) Eine dysfunktionale New Yorker Familie als Hort exzentrischen Humors. Mit einem formidablen Cast von Gene Hackman und Anjelica Huston bis Owen Wilsen brachte Wes Anderson 2011 seine wunderbare Familiensaga ins Kino. Bis 1.05, Servus TV

1.25 MAGAZIN

Tracks Rammstein: Provokation aus der ehemaligen DDR / Techno-Partys: Berlin meets Detroit / Paradox: Gefährliche Graffiti-Kunst der "Berlin Kidz" (/ WestBam: Techno und Berlin in den 80ern / Pornceptual: Kunstporno für alle. Bis 2.35, Arte