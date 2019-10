Rudy Giuliani und Donald Trump stemmen sich gegen den Sturm der Entrüstung in der Ukraine-Affäre. Foto: APA / AFP / DON EMMERT

Washington – Die New Yorker Staatsanwaltschaft ließ zwei Geschäftsmänner aus Florida verhaften, die in Verbindung zu US-Präsident Donald Trumps Anwalt Rudolph Giuliani stehen. Die beiden, Lev Parnas und Igor Fruman, stehen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen das Gesetz zur Kampagnenfinanzierung.

Das Campaign Legal Center, eine NGO, forderte bereits im Jahr 2018 die Behörden auf, zu ermitteln, ob Parnas und Fruman mittels Briefkastenfirma eine Spende über 325.000 Dollar an eine Pro-Trump-Organisation geschleust hatten.

Die Verdächtigen planten offenbar, am Mittwochabend nach Wien zu fliegen, als sie verhaftet wurden. Am Donnerstag sollten sie vor dem Bundesgerichtshof in Virginia erscheinen. Laut Ermittlern wollten die beiden Verdächtigen ausländische Gelder zur Kampagnenfinanzierung an politische Kandidaten auf Bundes- und Landesebene schleusen.

Verbindungsmänner in der Ukraine

Parnas ist ein ukrainischer Geschäftsmann, Fruman ein Immobilieninvestor. Sie seien laut Medienberichten als Verbindungsmänner für Giuliani zu Spitzenpolitikern in der Ukraine aufgetreten. Trumps Einflussnahme auf die ukrainische Politik, um seinem demokratischen Rivalen Joe Biden zu schaden, ist Gegenstand einer laufenden Untersuchung. Die Nachforschungen zur Ukraine-Affäre sollen den Weg zur einer Entscheidung über die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens bahnen. Die beiden verhafteten Geschäftsmänner wurden am Donnerstag auch von den Demokraten im Kongress vorgeladen.

Die "Washington Post" berichtete, auch Giuliani werde nicht mit dem Repräsentantenhaus an der Untersuchung eines möglichen Amtsmissbrauchs zusammenarbeiten. (red, Reuters, 10.10.2019)