Das Team der Leipziger Mordkommission K14 macht Lust auf mehr, auch wenn die Handlung in der ersten Folge "Der lange Schatten des Todes" überschaubar spannend ist

Wien – Dieses Wochenende wird Krimifans kein neuer "Tatort" und auch kein "Polizeiruf" serviert – ORF und ARD zeigen am Sonntagabend mit "Kaltblütig" (Ulrike Folkerts als Lena Odenthal und Andreas Hoppe als Mario Kopper) eine "Tatort"-Wiederholung aus Ludwigshafen aus 2012. Auf aktuellen Krimistoff muss man dennoch nicht verzichten, am Samstag startet im ZDF-Hauptabend im 20.15 Uhr die neue Krimireihe "Das Quartett".

Darin ermitteln zwei Frauen und zwei Männer gemeinsam in Leipzig. Maike Riem (professionell: Anja Kling) ist die Leiterin der Mordkommission K14, die ihre Mitarbeiter – Pia Walter (Annika Blendl), Christoph Hofherr (Shenja Lacher) und Linus Roth (Anton Spieker) – nach ihren jeweils speziellen Fähigkeiten ausgesucht hat.

Teamchefin Maike Riem (Anja Kling, l.) mit IT-Genie Linus Roth (Anton Spieker) und Kollegin Pia Walther (Annika Blendl, rechts). Foto: ZDF

In der ersten Folge "Der lange Schatten des Todes" werden die Ermittler an das Leipziger Elsterbecken gerufen, dort wurde die Leiche des ehemaligen Bäckers Franko Bleich entdeckt. Offensichtlich wurde er erdrosselt. Als Täter kommen neben seiner Ex-Frau Paula Bleich (Kirsten Block) und seiner derzeitigen Lebensgefährtin Esther Korff (Anneke Kim Sarnau) auch Väter aus Franko Bleichs Nachbarschaft infrage. Sie verdächtigen ihn des sexuellen Missbrauchs ihrer Kinder.

Die Geschichte nimmt eine Wendung, als die Polizei herausfindet, dass Bleich vor gut fünf Jahren in einen tödlichen Autounfall verwickelt war. Ein dreijähriges Mädchen starb.

Im Vordergrund: Paula Bleich (Kirsten Block", die Ex-Frau des Ermordeten. Foto: ZDF

Das Spannende an der neuen ZDF-Reihe ist – zumindest in dieser ersten Folge – nicht die Krimihandlung, sondern die Ermittler und ihre Umgang miteinander. Da wäre mal die Chefin Maike Riem, sie glaubt an Gerechtigkeit und Wahrheit, ist souverän, ehrgeizig, fair im Umgang mit ihrem Team. Freilich hat auch sie ihre Macken, nach jedem Tatort-Besuch muss sie etwa ins Hamam, um sich sozusagen reinzuwaschen. Privat läuft es nicht ganz rund, es gibt einiges aufzuarbeiten.

Hauptkommissarin Maike Riem und die manchmal ein bisschen unbeherrschte Kollegin Pia Walther. Foto: ZDF

Neben ihr wirkt Hauptkommissarin Pia Walther (Annika Blendl) oft unbeherrscht, sie hat mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen, greift recht ungeniert zur Dienstwaffe. Der Nette in der Truppe ist Oberkommissar Christoph Hofherr, gespielt von Shenja Lacher. Er liebt Frau und Kinder, träumt von einem beschaulichen Leben, wünscht sich Ruhe. Und ist doch mit Leib und Seele Polizist. Linus Roth (Anton Spieker) übernimmt die Rolle des Freaks, der IT-Profi kennt sich mit moderner Kriminaltechnik aus, analysiert in seinem Labor Spuren, macht gern 3D-Animationen vom Tatort, spielt sich mit Virtual Reality.

Linus Roth (Anton Spieker) mit Chefin Maike Riem (Anja Kling). Foto: ZDF

Die Vier mögen und respektieren sich, sitzen oft am gemeinsamen Bürotisch. Dort wird gegessen, geraucht, geredet. Bevor sich jeder wieder in sein eigenes Kammerl verkriecht und dort am Fall weiterarbeitet. Die Stimmung passt (meistens), der Bürohund hechelt, die Aufklärung zieht sich dann aber doch. Dennoch schaut man den Ermittlern gerne zu. Stark sind vor allem die Verhörszenen, auch hier setzt man auf Teamarbeit. Die eine spricht, der andere hört zu. Und schon ist man wieder ein Stückerl weiter. Derzeit finden die Dreharbeiten zur zweiten Folge statt, Arbeitstitel: "Immer schön grüßen", ein Sendetermin steht noch nicht fest. (red, 12.10.2019)