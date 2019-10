Foto: Standard

Villach – Nach einer Fabrik in Hörsching in Oberösterreich am Vormittag kam es in den Abendstunden am Donnerstag zu einem zweiten Großbrand in Österreich. In Villach ist in einem Reifenlager in der Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer extremen Rauchentwicklung, zahlreiche Feuerwehren waren im Löscheinsatz. Die Stadt Villach rief die Anrainer, besonders jene im Bereich Steinwenderstraße und Italiener Straße auf, die Fenster geschlossen zu halten.

Die Brandursache war vorerst unklar. Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert, die Innenstadt zu meiden, da die Einsatzfahrzeuge freie Fahrt und Platz benötigen würden. (APA, 10.10.2019)