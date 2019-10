Kaunertal, Tirol

Schon am vergangenen Wochenende (11. bis 13. Oktober) war es im Kaunertal so weit: Die Region im Herzen von Tirol läutete die Skisaison 2019/2020 beim Kaunertal Opening ein. Seit mehr als 30 Jahren findet der Event bereits statt und lädt Besucher aus aller Welt zu einem ausgelassenen Skifest ein. Beim Opening öffnet der Snowpark die Tore für seine Gäste, die so die neuesten Attraktionen austesten können.

Pitztaler Gletscher Foto: Pitztaler Gletscher

Pitztaler Gletscher, Tirol

Am Pitztaler Gletscher können Pistenfrühaufsteher schon ab Mitte September ihre Ski anschnallen. Der offizielle Auftakt für die neue Wintersaison findet jedoch erst im Oktober statt. Von 19. bis 20. Oktober ist die ganze Familie zur Ski und Show am Pitztaler Gletscher eingeladen, wo sich Skifreunde auf ein Unterhaltungsprogramm und kostenfreie Ski- und Snowboardtests freuen können. Am Samstagabend wird außerdem auf dem Berg gefeiert: Après-Ski in der Schirmbar, All-You-Can-Eat-Buffet im Restaurant und Cocktails bei Sonnenuntergang im Café 3.440 – Tirols höchstem Kaffeehaus.

Stubaital, Tirol

Am 12. und 13. Oktober 2019 heißt es am Stubaier Gletscher: O’zapft is! Beim Weiße Wies'n Ski-Oktoberfest wird mit Livemusik und traditionellem Fassanstich die neue Skisaison eröffnet. Zu den besten Snowparks in Europa gehört der Stubai Zoo. Von 18. bis 20. Oktober 2019 geht hier die Wintersaison 2019/2020 mit der "Stubai Premiere" auf dem Gletscher los. An der Bergstation Eisgrat stellen beliebte Ski- und Wintersportmarken ihre Neuheiten im Brandsaloon vor, und Materialien können getestet werden. Auch Partys stehen auf dem Programm.

Sölden Foto: Erich Spiess

Sölden, Tirol

Sportliches Geschick und Unterhaltung: In Sölden im Ötztal wird jedes Jahr mit dem Startschuss zum Alpinen Skiweltcup am Rettenbachgletscher die Wintersaison eingeleitet. Auch wenn der Cup offiziell erst am Samstag beginnt, lohnt sich die Anreise am Freitag, denn da startet der Event bereits mit einer großen Party – bis zu 27.000 Besucher kommen zur Auftaktveranstaltung in den Ferienort. Dieses Jahr findet der Opening-Event von 25. bis 27. Oktober 2019 statt.

Kitzsteinhorn, Zell am See / Kaprun, Salzburg

Mit dem WOW Glacier Love Festival wird die Skisaison am Kitzsteinhorn dieses Jahr von 8. bis 10. November eröffnet. Es gibt: Elektro-Beats von angesagten DJs, den Cash4Tricks-Freestyle-Contest sowie gratis Ski- und Snowboardtests.

Ischgl, Tirol

Elton John, Robbie Williams und Rihanna: Viele internationale Musikstars haben das Top of the Mountain Opening schon eröffnet. In diesem Jahr werden Seeed, die Berliner Combo um Peter Fox, am 30. November die Skisaison in Ischgl einläuten und mit ihrer einzigartigen Mischung aus Dancehall, Hip-Hop und Reggae die Gäste zum Tanzen animieren. Highlight: die Kulisse rund um die Silvretta-Arena mit 238 Pistenkilometer bis ins schweizerische Samnaun. Den ersten Skitag gibt's allerdings schon am 28. November, um 8.30 Uhr geht's los.

St. Anton Foto: Josef Mallaun

Sankt Anton / Arlberg, Tirol

Am Arlberg geht die Skisaison 2019/2020 mit dem StAnton Ski-Opening los. Headliner am Samstagabend auf der Open-Air-Bühne ist Sarah Connor. Unterstützt wird sie vom deutschen Singer-Songwriter Nico Santos. In Lech Zürs können sich Besucher am 29. und 30. November wieder auf das einmalige multimediale Festival Fantastic Gondolas freuen. Hier begeistern Lichtinstallationen, Disco-Gondeln und internationale DJs, die auf den Bühnen an der Bergstation des Rüfikopfs auflegen.

Serfaus-Fiss-Ladis, Tirol

Als Auftakt in die Wintersportsaison lädt das familienfreundliche Skigebiet Serfauss-Fiss-Ladis in diesem Jahr von 5. bis 8. Dezember zum Snowfestival mit Party und Live-Konzert ein. Die Opening-Party an der Talstation der Komperdellbahn findet am 6. Dezember statt.

Wilder Kaiser, Tirol

Winteropening an zwei Wochenenden: ausgelassene Partystimmung mit Live-Musik, DJs und Volksmusik gibt es in der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental am 7. und 8. sowie von 13. bis 15. Dezember. Mit 284 Kilometern Piste, 90 Skiliften und Bahnen und mehr als 70 Hütten und Restaurants ist das Skigebiet in den Kitzbüheler Alpen eines der größten und modernsten Skigebiete weltweit.

Mayrhofen Foto: Michael Werlberger

Mayrhofen, Tirol

Bereits zum achten Mal wird in Mayrhofen der Sport- und Ski-Event Rise and Fall organisiert. Besucher können sich zu einem der Wettbewerbe anmelden, um mit ihrem Team bis zu 1.000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Insgesamt treten etwa 85 Mannschaften am 14. Dezember 2019 in vier verschiedenen Disziplinen an. In der Kategorie Rise geht es für die Skibergsteiger und Mountainbiker bergauf. Fall bedeutet in Mayrhofen dagegen Paragleiten und Skifahren. Wer sich nicht selbst in diesen Sportarten mit anderen messen möchte, kann auch einfach nur zuschauen und die mitreißende Atmosphäre genießen. (red, 14.10.2019)