Johnson und Varadkar beim Spazierengehen und Plaudern. Foto: APA/AFP/POOL/NOEL MULLEN

Brüssel – Die obersten Verhandler der EU und Großbritanniens haben sich am Freitag bei einem Frühstück in Brüssel getroffen, um sich nach den überraschenden Fortschritten darüber zu beraten, ob doch noch rechtzeitig vor dem Austrittstermin am 31. Oktober ein Abkommen vereinbart werden kann. Stunden davor hatten der britische Premier Boris Johnson und sein irischer Amtskollege Leo Varadkar verlautbart, dass sie einen Weg zu einer möglichen Vereinbarung gefunden hätten.

EU-Unterhändler Michel Barnier traf in der Früh in Brüssel den britischen Brexit-Minister Stephen Barclay. Um 12:30 Uhr will Barnier die 27 bleibenden EU-Staaten informieren.

Erwartet wird eine Entscheidung, ob sich intensive Verhandlungen vor dem EU-Gipfel am 17. bis 18. Oktober lohnen, also ob sie erfolgversprechend sind. Andernfalls dürfte nur noch debattiert werden, ob und wie das Brexit-Datum noch einmal verschoben wird.

Die Umstände des Austritts Großbritanniens aus der EU bleiben bislang noch weiter unklar. Selbst der Stichtag 31. Oktober ist nicht sicher. Während einer turbulenten Woche haben sich die Brexit-Verhandlungen stark verändert. Zuerst gab es noch einen öffentlichen Schlagabtausch zwischen London und Brüssel, nun berichtet Irlands Premier von einem "sehr positiven" Treffen.

Kommender Gipfel

Zuvor hatte sich die französische Staatssekräterin für EU-Angelegenheiten pessimistisch geäußert. Amélie de Montchalin sagte einem französischen Radiosender, dass ein "No-Deal-Brexit" wahrscheinlich sei.

Dem widersprach Irlands Premier: "Ich glaube, dass es möglich ist, eine Übereinkunft zu treffen, sich auf einen Vertrag zu einigen und es Großbritannien zu ermöglichen, die EU in einer geordneten Art und Weise Ende Oktober zu verlassen", sagte Varadkar zu Medienvertretern nach einem mehr als zweistündigen Gespräch mit Johnson in der Nähe von Liverpool. Zugleich wies er darauf hin, dass noch etwas schiefgehen könnte.

Problem der irischen Grenze

In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten Varadkar und Johnson, dass sie einen "Weg zu einem möglichen Deal" sähen. Über die damit verbundenen Kompromisse schwiegen sie sich aus. Worüber Johnson und Varadkar im Detail gesprochen haben und was Anlass für den neuen Optimismus ist, ist noch nicht öffentlich bekannt. In Medien wurde spekuliert, dass Johnson neue Zugeständnisse gemacht habe.

Um die Übereinkunft zu treffen, müsste Johnson das Problem möglicher Kontrollen an der irisch-britischen Grenze lösen und den Deal anschließend dem britischen Parlament verkaufen. Der entscheidende Knackpunkt vor einer Brexit-Einigung ist die Frage, wie die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Nachbarn Irland offen gehalten werden kann. (Reuters, red, 11.10.2019)