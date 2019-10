Marcel Sabitzer (rechts) und Teamkollegen jubeln über das Tor zum 3:1. ORF 1 jubelt mit. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Freitagfrüh war die Quotenwelt bei ORF 1 wieder einmal in Ordnung, wieder einmal sportlich gesehen: Die zweite Halbzeit des Qualifikationsspiels für die Fußballeuropameisterschaft 2020 gegen Israel sahen Donnerstagabend im Schnitt 946.000 Menschen im ORF.

Die erste Halbzeit auf dem Weg zum 3:1 verfolgten im Schnitt 884.000 Menschen bei 28 Prozent Marktanteil (Publikum ab zwölf Jahren), in der zweiten Halbzeit ab 21:45 Uhr stieg der Marktanteil auf im Schnitt 34 Prozent. Der Marktanteil stieg beim Nachbericht noch ein wenig auf 35 Prozent.

Bei den "Rosenheim Cops" auf ORF 2 waren noch 832.000 Menschen (27 Prozent Marktanteil), "Am Schauplatz" direkt gegen das Qualifikationsspiel schauten im Schnitt 466.000 – das waren 15 Prozent des gesamten TV-Publikums zwischen 21.06 und 22 Uhr. Die "ZiB 2" gegen die zweite Halbzeit sahen 520.000 Menschen, Marktanteil: 19 Prozent.

"The Voice of Germany" auf ProSieben war mit im Schnitt 199.000 Zuschauern das stärkste private Programm am Donnerstagabend. (red, 11.10.2019)