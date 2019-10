2. Ascona/Locarno, Schweiz

Die Gestade am Schweizer Ufer des Lago Maggiore und am Luganersee kommen Kälteflüchtigen vermutlich nicht als Erstes in den Sinn. Dabei ist das Klima in diesem Teil des Tessin mediterran, rund um die Seen wachsen Palmen. Ist das Locarno-Filmfestival im August erst einmal gelaufen, kehrt auf dem herrlichen Hauptplatzensemble der Piazza Grande Ruhe ein. Und in der Nachbargemeinde Ascona, die wie ein Teil von Locarno wirkt, aber durch den Fluss Maggia von der Stadt getrennt wird, sind in Gasthäusern entlang der Seepromenade wie dem Marina wieder freie Sitzplätze zu ergattern. Nordöstlich der Altstadt erhebt sich der Hügel Monte Verità, der früher Aussteiger und Lebensreformer anzog, die freie Liebe, Vegetarismus und Anarchie predigten. Zum heutigen Museumskomplex Monte Verità gehört auch ein Hotel.

Anreise: Mit dem Zug fünfmal täglich und tagsüber in 10 h 45 min von Wien via Zürich nach Locarno (oder Nachtzug via Mailand 17 h), realistisch ab € 110 pro Strecke ohne Ermäßigung.