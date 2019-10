Trump ist nun auf Twitch. Foto: Screenshot/GameStandard

Donald Trump hat nun einen Twitch-Kanal. Der US-Präsident nutzt die Streaming-Plattform von Amazon offenbar dafür, seine eigenen Wahlveranstaltungen zu übertragen. Im nächsten Jahr wird in den USA erneut gewählt, auch das Coverbild des Kontos läutet den neuerlichen Wahlkampf ein.

Bislang geringe Gefolgschaft

Auf Twitch weist Trump bereits 35.500 Follower auf, was im Vergleich zu seinem Twitter-Account allerdings nur Peanuts sind. Das Konto ist mittlerweile verifiziert, es ist also kein Nachahmer. Bei dem ersten Stream von Trump wurde eine Wahlveranstaltung in Minnesota übertragen. Laut Kotaku sollen 8700 User zugeschaut haben.

Matthias Strolz

Nicht der erste US-Politiker auf Twitch

Auf Moderation soll beim zugehörigen Chat offenbar noch nicht gesetzt werden. Trump ist übrigens nicht der einzige Politiker auf Twitch. Auch Bernie Sanders zeigt sich regelmäßig auf der Plattform. Einen österreichischen Politiker sucht man auf Twitch bislang vergeben. Ex-Neos-Chef Matthias Strolz streamte immerhin Fortnite auf YouTube. (red, 11.10.2019)