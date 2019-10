In dieser Galerie: 4 Bilder Abiy Ahmed ist Friedensnobelpreisträger 2019 Foto: REUTERS/Tiksa Negeri Das Nobelpreiskomitee in Oslo gab am Freitag seine Entscheidung bekannt. Foto: AP/Solum Greta Thunberg galt bei den Buchmachern und den Medien als Favoritin. Foto: Reuters/Hofstetter Alfred Nobel stiftete den renommiertesten Friedenspreis der Welt. Foto: APA/AFP/Roald

Oslo – Der Friedensnobelpreis 2019 geht an Abiy Ahmed. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag um 11 Uhr in Oslo bekannt.

Abiy Ahmed hat nach seinem Antritt als Regierungschef Äthiopiens mit dem Nachbarland Eritrea nach vielen Jahren des Krieges ein Friedensabkommen geschlossen und einen Reformprozess in Gang gesetzt.

Der Preis gilt als die renommierteste politische Auszeichnung der Welt und ist mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert. Abiy Ahmed erhielt erst im vergangenen September den mit 25.000 Euro dotierten Hessischen Friedenspreis.

301 Nominierungen

Die Jury hatte sich in diesem Jahr unter 301 Anwärtern entscheiden müssen – 223 Personen und 78 Organisationen waren für den Preis vorgeschlagen. Im vergangenen Jahr waren der kongolesische Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden.

Der Friedensnobelpreis wird im Gegensatz zu den anderen Nobelpreisen nicht in Stockholm, sondern in Oslo vergeben. Dort wird er am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel, auch überreicht. Für die Auswahl ist eine Jury zuständig, die vom norwegischen Parlament ernannt wird.

In den vergangenen Tagen wurden die Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie und Literatur vergeben. Letzterer ging an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke. (red/APA, 11.10.2019)