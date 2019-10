"Call of Duty: Modern Warfare" setzt 175 Gigabyte freien Speicherplatz voraus. Foto: Activision

Mit Call of Duty: Modern Warfare und Red Dead Redemption 2 stehen Games an, die einen ordentlichen Speicherplatzbedarf aufweisen. Erstgenannter Shooter verlangt 175 Gigabyte und Rockstars Western-Epos 150 Gigabyte. Generell geht der Trend in Richtung immer größerer Spiele, wie bereits Gears of War 5, Halo 5 und Final Fantasy XV aufgezeigt haben, die allesamt mehr als 100 Gigabyte freier Speicher voraussetzten.

Download von "COD: MW" soll kleiner sein

Activision hat für die 175 Gigabyte Speicherplatz für COD: Modern Warfare zumindest eine Erklärung. So soll der Download zum Start des Shooters kleiner sein, trotzdem sollte man die 175 Gigabyte freihalten, da der Hersteller nach dem Launch einige Zusatzinhalte bringen will. Bei Rockstars Red Dead Redemption 2 dürfte man tatsächlich 150 Gigabyte herunterladen, zumindest hat der Entwickler nichts Gegenteiliges vermeldet.

Call of Duty

Wieso Spiele immer größer werden

PC Gamer hat sich im vergangenen Jahr bereits auf Spurensuche begeben, wieso Computerspiele eigentlich immer größer werden. So gibt es hierfür mehrere Gründe: Einerseits werden die Texturen immer aufwändiger, andererseits hat auch Audio einen großen Einfluss an dem ständigen Wachstum der Spielgrößen. Videos sollen ebenso einen großen Teil ausmachen. Spiele sind generell gewachsen, der größte Anstieg ist allerdings auf die komplexeren Texturen zurückzugehen.

Fällt nächstes Jahr die 200-Gigabyte-Grenze?

Ein Ende ist übrigens nicht in Sicht. Bereits im nächsten Jahr könnte die 200-Gigabyte-Grenze fallen, da Entwickler bei neuen Titeln für PC sich oftmals für mehr Detailtiefe entscheiden und dafür einen größeren Speicherplatzbedarf in Anspruch nehmen. Auch Rockstar Games ist diesen Weg bei Red Dead Redemption 2 gegangen. So soll der Hersteller bei dem Spiel im Vergleich zur Konsolenversion visuell vielerorts ordentlich nachgebessert haben. (red, 11.10.2019)