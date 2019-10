Unter den 50 für das Buch ausgewählten "besten Häusern" befindet sich auch das "Haus mit Giebel" in Roßleithen in Oberösterreich. Es wurde ebenfalls von Mia2/Architektur geplant. Dabei handelt es sich um ein Massivholzhaus am Hang am Rande einer Siedlung mit Blick auf die Berge, das durch sein schwarz gefärbtes Giebeldach heraussticht.