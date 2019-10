Donald Trump bleibt zumindest bis 20. Jänner 2021 US-Präsident – bis zur Angelobung seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers. So hatte es jedenfalls bis vor kurzem ausgesehen. Rassistische Parolen, kaum verhohlene Gewaltaufrufe, Vorwürfe sexueller Übergriffe von 22 Frauen, die Nachforschungen von Sonderermittler Robert Mueller: Nichts konnte ihm etwas anhaben. Doch die Ukraine-Affäre stellt diese Gewissheit nun infrage, ein Impeachment rückt in greifbare Nähe. Begonnen hat alles mit Verschwörungstheorien und einem abgehalfterten Politiker, der in Trumps Beratung seine letzte Chance sah. Rudy Giuliani drängte auf Ermittlungen gegen Trumps Rivalen Joe Biden. Der Präsident folgte ihm – in einen zunehmend unübersichtlichen Skandal.

(Text: Noura Maan, Manuel Escher; Grafik: Sebastian Kienzl, 12.10.2019)