"Call of Duty Mobile" ist wohl eines der erfolgreichsten Smartphone-Spiele aller Zeiten. Foto: Activision

Call of Duty Mobile ist ein voller Erfolg. In der ersten Woche wurde das Mobile-Game mehr als 100 Millionen Mal heruntergeladen. PUBG Mobile und Fortnite fürs Smartphone sahen in der ersten Woche keine derart guten Downloadzahlen. PUBG Mobile wurde 22,8 Millionen Mal und Fortnite 22,5 Millionen Mal in der ersten Woche heruntergeladen.

Release in China steht bevor

Entwickler des Spiels ist Timi Studios, das zum chinesischen Konzern Tencent gehört. Als Publisher agiert Activision. Bislang wurde Call of Duty Mobile noch nicht in China veröffentlicht, erhält das Spiel die Erlaubnis, dürften die Spielerzahlen noch einmal ordentlich anwachsen. China nimmt nämlich mittlerweile 25 Prozent des Marktes mit Smartphone-Spielen ein.

Umstrittene Lootboxen dabei



Call of Duty Mobile dürfte aber hinsichtlich der Downloads in der ersten Woche das bislang erfolgreichste Mobile-Game sein. Nicht unumstritten sind allerdings die Mikrotransaktionen bei dem Spiel. Der Shooter ist zwar kostenlos, für schnellere Upgrades können aber bis zu 109,99 Euro ausgegeben werden. Auch Lootboxen sind mit von der Partie. Laut Sensor Tower soll Activision mit dem Game allein in der ersten Woche 17,7 Millionen US-Dollar lukriert haben. (red, 11.10.2019)