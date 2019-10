18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Ein Bauteil eines Hauses bricht ab und trifft eine Passantin. Warum haftet niemand für die Folgen? Und:

Ein Wald soll gerodet werden. War die Umwidmung korrekt? Bis 18.57, ORF 2

19.30 REPORTAGE

Frei um jeden Preis: Albaniens Schwurjungfrauen Seit über 600 Jahren leben in Albanien sogenannte Burrneshas: Schwurjungfrauen, die sich dazu entschließen, als Mann zu leben und die Rolle des patriarchalischen Familienoberhaupts zu übernehmen. Bedrie Brahim Gosturani ist eine von ihnen. Sie trifft auf Adele, eine junge Albanerin, die sich auf der Suche nach ihrer Identität mit dieser Tradition auseinandersetzt. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIMI

Das Quartett: Der lange Schatten des Todes(D 2019, Viovian Naefe)Franko Bleich wurde erdrosselt. Als Täter kommen neben seiner Ex-Frau Paula Bleich und seiner derzeitigen Lebensgefährtin Esther Korff auch einige Väter aus Franko Bleichs Nachbarschaft infrage. Sie verdächtigen ihn des sexuellen Missbrauchs ihrer Kinder. Neue Reihe mit vier unterschiedlichen Polizistenpersönlichkeiten. Mit Anja Kling, Shenja Lacher, Annika Blendl, Anton Spieker. Bis 21.45, ZDF

Maike Riem (Anja Kling, links), Linus Roth (Anton Spieker) und Pia Walther (Annika Blendl, rechts) ermitteln in der neuen ZDF-Krimireihe "Das Quartett" – 20.15 Uhr, ZDF. Foto: ZDF / Oliver Vaccaro

20.15 KRIMI

Marie Brand und das Verhängnis der Liebe(D 2018, Judith Kennel) Ermittlerduo Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann liefern sich ein Psychoduell mit Peter Jordan als Kölner Therapeuten, dessen Assistentin tot im Park aufgefunden worden ist. Bis 21.50, ORF 2

20.15 AGENTEN

James Bond – Die Welt ist nicht genug(The World Is Not Enough, GB/USA 1999, Michael Apted)Geheimdienstchef "M" steckt in Schwierigkeiten. Er konnte die Entführung der Tochter seines Freundes Robert King nicht verhindern, dann kommt der Ölmagnat auch noch durch eine Bombe ums Leben. Top-Agent James Bond soll die Täter stellen und die Milliardärstochter Elektra vor weiteren Anschlägen schützen. Aber Elektra spielt ein doppeltes Spiel. Mit Pierce Brosnan und Sophie Marceau als Elektra.

Bis 22.35, Servus TV

21.50 GFRASTER

Die Rückkehr der Plagegeister Winzige bis mikroskopisch kleine Lebewesen plagen von jeher Mensch und Tier. Dank moderner Bekämpfungsmethoden schienen Quälgeister wie Läuse, Milben, Bettwanzen, Zecken und Mücken lange Zeit auf dem Rückzug zu sein. Doch seit einigen Jahren sind sie wieder auf dem Vormarsch: Die unliebsamen Plagegeister vermehren sich rasant. Was tun angesichts dieser Invasion? Bis 22.45, Arte

22.00 RETRO

Ich denke oft an Piroschka(BRD 1955, Kurt Hoffmann) Mitte der 1920er-Jahre verbringt der deutsche Austauschstudent Andreas seine Sommerferien in einem kleinen Ort in der ungarischen Puszta. Dort lernt er Piroschka, die 17-jährige Tochter des Stationsvorstehers, kennen. Piroschka verliebt sich in ihn, aber natürlich ist alles nicht so einfach. Mit Liselotte Pulver und Gunnar Möller. Bis 23.35, BR

22.45 DOKUMENTATION

Der wahre Champion – Siegen mit Hightech Jedes Jahr brechen Athleten neue Rekorde. Wie verhilft moderne Technik und Wissenschaft Sportlern zu neuen Höchstleistungen? Um dies technische zu verdeutlichen, treten erfolgreiche Athleten aus fünf Disziplinen gegen die Ikonen der Sportgeschichte an. Bis 23.35, Arte

23.30 PSYCHOTRIP

Funny Games(Ö 1997, Michael Haneke) Der Ferienaufenthalt einer Kleinfamilie in ihrem Landhaus wird zum Horror, sie werden von brutalen jungen Männern gequält. Grausame Gewaltstudie mit Susanne Lothar und Ulrich Mühe. Bis 1.35, Tele 5