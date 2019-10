Out. Foto: APA/AFP/NOEL CELIS

Dominic Thiem hat sich im Viertelfinale des Masters-1000-Tennisturniers von Shanghai dem Italiener Matteo Berrettini geschlagen geben müssen. Der Niederösterreicher verlor am Freitag in zwei Sätzen mit 6:7(8),4:6. Berrettini trifft nun im Halbfinale auf den Deutschen Alexander Zverev. Thiem verpasste damit seinen achten Sieg in Folge in Asien, nachdem er zuletzt in Peking den Titel geholt hatte.

Zverev bezwang im Viertelfinale 3:6,7:6(7),3:6 Roger Federer, wobei der 38-jährige Schweizer im zweiten Satz bei 5:6 als Rückschläger drei und im Tiebreak zwei weitere Matchbälle abgewehrt hatte. Zverev ging damit im Head-to-Head mit Federer 4:3 in Führung.

Das zweite Halbfinale bestreiten am Samstag der 21-jährige Stefanos Tsitsipas gegen den 23-jährigen Daniil Medwedew. Tsitsipas setzte sich gegen Novak Djokovic 6:3,5:7,3:6, Medwedew bezwang den Italiener Fabio Fognini (10) 6:3,7:6(4) durch.

Durch die Niederlage Fogninis war die erstmalige Qualifikation von Tsitsipas für die ATP-Finals ab 10. November in London schon vor seiner Partie gegen Djokovic fixiert gewesen.