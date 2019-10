8.05 PORTRÄTS

Geschichten von überall Kleine Abenteuer aus dem Alltag von Kindern aus der ganzen Welt. Es geht um den Stress mit den Eltern, Schulsorgen, Spaß oder Streit mit Freunden, Zukunftsträume. Sehenswerte Reihe, nicht nur für Kinder. Bis 8.35, Kika

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Robert Holzmann Der neue Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank stellt sich Fragen von Hanna Kordik (Die Presse) und Tobias Pötzelsberger (ORF). Bis 12.00, ORF2

16.55 MAGAZIN

Metropolis Värmland: Große Kunst in Schwedens Provinz / Modedesignerin Marine Serre und ihre Kollektion Marée Noire / Femme Schmidt und neues Album The Luv Project / Steffen Kopetzkys Roman Propaganda / Grenzmauern aus aller Welt von Fotograf Kai Wiedenhöfer / Ateliergespräch mit Ai Weiwei. Bis 17.40, Arte

20.15 OPER

Erlebnis Bühne: Don Carlo Alexander Pereira holte die fünfaktige Version der Oper von Giuseppe Verdi nach Salzburg. Die Titelpartie übernimmt Jonas Kaufmann, seine Bühnenpartner sind Thomas Hampson als Rodrigo, Matti Salminen als Philipp II., Anja Harteros als Elisabetta und Ekaterina Semenchuk als Eboli. Regie führt Peter Stein, am Pult der Wiener Philharmoniker steht Antonio Pappano. Bis 0.05, ORF_3

20.15 DOKUMENTATION

Winter des Schreckens – Jamestown und die ersten Siedler Jamestown war die erste englische Siedlung in der Neuen Welt. Heute ist der kleine Ort in Virginia eine Schatztruhe für Archäologen. Grabungsdirektor William Kelso macht eine Entdeckung, die die frühe Siedlungsgeschichte Amerikas umschreibt. Es sind die Knochen eines jungen Mädchens. Bis 21.10, Arte

21.10 SUMPFIG

Mord in Louisiana (In the Electric Mist, USA 2008, Bertrand Tavernier) Detective Dave Robicheaux (Tommy Lee Jones) wird zu einer Frauenleiche gerufen. Auf den ersten Mord folgen weitere. Dann werden die blutigen Seiten der Vergangenheit auch noch vom Schauspieler Elrod Sykes (Peter Sarsgaard) beschworen. Spannende Mörderjagd. Bis 23.00, Arte

Foto: TF1 International / Dawn Jones

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Gefangen im SPÖ-Labyrinth – Welche Richtung stimmt? Wie kann die Erneuerung auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene aussehen? Gäste bei Claudia Reiterer sind die SPÖ-Politiker Christian Deutsch (Bundesgeschäftsführer), Georg Dornauer (Landesparteivorsitzender), Hans Niessl (ehem. Landeshauptmann), Andreas Babler (Bürgermeister), Sara Costa (Bezirksrätin) und die Politologin Natascha Strobl. Bis 23.05, ORF2

23.05 DOKUMENTARFILM

Vergiss mein nicht Regisseur David Sieveking hat mit einem Filmteam seine an Alzheimer erkrankte Mutter mit der Kamera begleitet und erzählt in diesem berührenden Film ihre Geschichte und die Auseinandersetzung seiner Familie mit der unheilbaren Krankheit. Bis 0.40, ORF2