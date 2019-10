DER STANDARD

Wie geht es weiter in der SPÖ? Direkt nach der Präsidiumssitzung der Partei am Freitag lieferten sich der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer und der PR-Berater und Parteikritiker Rudi Fußi eine spannende Debatte rund um diese Frage. Wie soll sich die Partei erneuern, wie muss der Lebensstil eines SP-Politikers aussehen? Finden Sie die Antworten in unserem Best-Of-Video der Debatte.

Und das war nur ein keiner Ausschnitt der Highlights. Zur ganzen Debatte hierentlang. (red, 12.10.2019)