Um 10.14 Uhr und ein paar Sekunden ist der Kenianer Eliud Kipchoge in Wien in die Geschichtsbücher des Marathons gelaufen. In einem für ihn konzipierten Rennen, der "Ineos 1:59 Challenge", mit Start um 8.15 Uhr auf der Reichsbrücke, lief der 34-jährige Kenianer mit Unterstützung von mehreren Weltklasse-Läufern vier Runden auf der Prater-Hauptallee. Das Ziel wurde erreicht, die Marathon-Schallmauer durchbrochen: 42,195-km in 1:59:40 Stunden.

Als Weltrekord wird diese Zeit wegen diverser Faktoren (kein offizielles Rennen, wechselnde Schrittmacher) aber nicht anerkannt. (vet, 12.10.2019)