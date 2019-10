Um 10.14 Uhr und ein paar Sekunden ist der Kenianer Eliud Kipchoge in Wien in die Geschichtsbücher des Marathons gelaufen sein. In einem für ihn konzipierten Rennen, der "Ineos 1:59 Challenge", mit Start um 8.15 Uhr (live ORF eins) auf der Reichsbrücke, lief der 34-jährige Kenianer mit Unterstützung von mehreren Weltklasse-Läufern vier Runden auf der Prater-Hauptallee. Das Ziel war die Schallmauer: 42,195-km-Distanz unter zwei Stunden. Geschafft.



