Die Polizei ermittelt, nachdem ein Mann tot aufgefunden wurde. Foto: APA/LUKAS HUTER

Purkersdorf – In einer Wohnung in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) ist am Samstag ein toter Mann entdeckt worden. "Aufgrund der Auffindungssituation" sei von einem bedenklichen Todesfall auszugehen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager einen Bericht des "Kurier".

Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat den Fall übernommen. Die Ermittler waren am Nachmittag weiterhin an der Arbeit, um Spuren in der Wohnung sicherzustellen. (APA, 12.10.2019)