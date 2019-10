Ein deutsches Ehepaar wurde in Niederösterreich verhaftet. Ihre 13-jährige Tochter war gestorben, nachdem sie keine ärztliche Hilfe bekommen habe

Das Landeskriminalamt ist in die Ermittlungen eingeschalten. Foto: apa / lukas huter

Krems – Ein in Niederösterreich wohnhaftes Ehepaar aus Deutschland ist nach dem Tod seiner Tochter in Haft. Gegen die beiden wird wegen des Verdachts auf Mord durch Unterlassung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Krems bestätigte der Austria Presse Agentur einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". Woran das Mädchen genau gestorben war, soll eine Obduktion klären.

Laut "Krone" soll die 13-Jährige an einer chronischen Entzündung gelitten haben. Ärztliche Hilfe sei ihr jedoch verwehrt geblieben. Das Kind ist der Zeitung zufolge Ende September gestorben. Berichte, wonach die Eltern aus religiösen Motive ärztliche Hilfe verweigert hätten, konnte die Staatsanwaltschaft auf STANDARD-Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

Die Eltern seien seit etwa zwei Wochen in Haft, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krems am Samstag. In die Ermittlungen ist auch das Landeskriminalamt Niederösterreich eingeschaltet. (APA, red, 12.10.2019)