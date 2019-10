Die Macher von "hkmap.live" teilten am Donnerstag auf Twitter mit, dass Apple das Programm aus dem App-Store gelöscht habe. Nun hat Apple-Chef Tim Cook in in einer E-Mail an Mitarbeiter Stellung bezogen. Foto: apa/afp

Nach scharfer Kritik aus China hat Apple eine App, HKmap.live, aus seinem Angebot entfernt, die Demonstranten in Hongkong bei ihren Protesten die Standorte der Polizeieinheiten anzeigte. Die Macher von "hkmap.live" teilten am Donnerstag auf Twitter mit, dass Apple das Programm aus dem App-Store gelöscht habe. Nun hat Apple-Chef Tim Cook in in einer E-Mail an Mitarbeiter Stellung bezogen.

Wie schon in einem Statement zuvor gibt er an, dass die App in einer Weise missbraucht worden sei, die der öffentlichen Sicherheit schadete. So erlaubte sie, mittels Crowdsourcing den Standort der Polizei und Hotspots der Proteste anzuzeigen. Wäre sie dafür genutzt worden, wäre das kein Problem, so Cook, jedoch sei sie laut "glaubwürdiger Information" der Hongkonger Polizei genutzt worden, um einzelne Polizisten anzupeilen und gewalttätig gegen diese vorzugehen. Zudem sei sie verwendet worden, um Orte zu suchen, an denen sich zu dem Zeitpunkt keine Polizei befindet, um Vandalismus zu begehen.

Widerspruch

Cook legt in seiner Mail keine Beispiele zu diesen Vorwürfen vor. Die Entwickler der App geben an, dass fehlende Polizeipräsenz nicht angezeigt werde, sondern nur, wo erhöhte Behördenaktvität gesichtet wurden.

Apples Sperre wurde bisher scharf kritisiert. Cooks E-Mail suggeriert aber nicht, dass das Unternehmen plant, die Entscheidung künftig zurückzunehmen.

Druck gebeugt

Apple hat sich in der Vergangenheit mehrfach dem Druck Pekings gebeugt. So löschte es vor zwei Jahren zahlreiche sogenannte VPN-Programme aus seinem chinesischen App-Store, mit denen die strengen Internet-Sperren des Landes umgangen werden konnte. Davor hatte Apple auf Wunsch Pekings die Nachrichten-App der "New York Times" aus seinem Angebot in China gelöschte. Für den US-Konzern ist die Volksrepublik nach den USA der wichtigste Markt. (red, APA, 12.10.2019)