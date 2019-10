Der Deutsche Alexander Zverev ist beim Masters in Shanghai ins Finale eingezogen. Dort tritt der Weltranglistensechste auf Shootingstar Daniil Medwedew an

Gut in Schanghai. Foto: APA/AFP/NOEL CELIS

Das Finale beim ATP-Turnier Schanghai lautet Alexander Zverev gegen Daniil Medwedew. Zverev bezwang den Italiener Matteo Berrettini 6:3, 6:4. Der Russe setzte sich gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas 7:6(5),7:5 durch war voll des Lobes über seinen nächsten Gegner. "Er hatte schon drei Masters-Turniere gewonnen, als alle anderen in seiner Altersklasse noch weit davon entfernt waren", sagte Medwedew: "Ich habe letztes Jahr und zu Beginn dieses Jahres immer gesagt, dass Sascha der Stärkste in unserer Next-Gen-Gruppe ist, aber mittlerweile haben sich die Vorzeichen ein bisschen geändert, deshalb denke ich, dass ich ihm ein gutes Match liefern kann."

Zverev gab die Lorbeeren artig zurück: "Er hat jetzt das sechste Finale in Folge erreicht, er ist zurzeit vielleicht der beste Spieler der Welt." Medwedew gewann in diesem Jahr die Turniere in Sofia, St. Petersburg und Cincinnati, bei den US Open unterlag er erst im Finale dem 19-maligen Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal. (sid, red, 12.10.2019)