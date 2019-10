Laut Behördenangaben wurden weitere Menschen verletzt. In Burkina Faso herrschen starke religiöse Spannungen

Das Bild zeigt eine Moschee in Bobo-Dioulasso in Burkina Faso aus dem 19. Jahrhundert im typischen Sahel-Stil. Foto: APA/AFP/ISSOUF SANOGO

Salmossi – Bei einem Angriff auf eine Moschee in Salmossi, einem Dorf im Norden Burkina Fasos, sind gestern 15 Menschen gestorben. Bewaffnete Männer schossen während des abendlichen Freitagsgebets auf die Moscheebesucher. Weitere Menschen wurden nach Angaben der zuständigen Behörden verletzt.

Das Motiv und die Identität der Täter waren bis zuletzt noch nicht bekannt. In Burkina Faso sind in den vergangenen Monaten starke Spannungen zwischen den Glaubensgemeinschaften aufgeflammt, vor allem an der Grenze zum benachbarten Mali. Mehr als die Hälfte der Burkiner sind Muslime, aber es gibt auch viele Christen und Anhänger der afrikanischen Mossi-Religion. (red, APA, 12.10.2019)