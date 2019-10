Das Pixel 4: In ein paar Tagen wohl auch offiziell erhältlich. Grafik: Goggle / Best Buy

Es ist der perfekte Abschluss eines regelrechten Leak-Marathons: Wenige Tag vor der offiziellen Präsentation des Pixel 4, hat ein kanadischer Händler Googles neueste Smartphone-Generation bereits zur Vorbestellung angeboten. Nachdem mehrere Android-Blogs über den Vorfall berichteten, hat Best Buy die betreffende Seite mittlerweile wieder offline genommen.



Bestätigung

Normalerweise würde solch ein Lapsus zu neuen Informationen über das betreffende Gerät führen. Da über das Pixel 4 aber ohnehin schon gut wie alles durchgesickert ist, gibt es hier nur Bestätigungen für Dinge, die ohnehin schon bekannt sind. Zumindest wird klar, dass die Werbekampagne recht vollmundig ausfallen wird. So bewirbt Best Buy das Smartphone als eines mit dem man "Fotos in Studioqualität" überall aufnehmen könne. Auch die über den eingebauten Miniradar möglich werdenden Handgesten vor dem Gerät sind zu sehen.

Zudem liefert der Eintrag eine Kurzversion der Spezifikationsliste, die das Pixel 4 mit seinem Vorgänger vergleicht. Auch das was hier geschrieben steht, ist bereits seit längerem bekannt. Vom Snapdragon 855 Prozessor über die 6 GB RAM und den Bildschirm mit wahlweise 5,7 oder 6,3 Zoll Größe und "Smooth Display" – also einem 90-Hz-Modus für sanftere Bewegungen. Auch der Akku mit 2.800 beziehungsweise 3.700 mAh wird noch einmal bestätigt.

Zur Frage des Preises der beiden Modelle liefert der Leak keine neuen Informationen, diese waren auf der Seiter noch nicht eingetragen. Es ist aber – auch weil schon vorher immer wieder Preise zu hören waren – davon auszugehen, dass diese in der Region des Vorgängers liegen dürften – und somit auf dem Niveau anderer aktueller Top-Smartphones.

Viele andere Hardware

Neben dem Pixel 4 hat Google aber noch einige andere Hardware in Stellung gebracht. So war zuletzt etwa bereits ein Hands-On eines neuen Laptops durchgesickert – des Pixelbook Go. Zudem war zuletzt zu hören, dass es auch neue drahtlose Kopfhörer – also die Nachfolger der Pixel Buds – zu sehen geben wird. Auch soll Google unter dem Namen Nest Wifi neue Mesh-WLAN-Router entwickelt haben, die gleichzeitig als smarte Lautsprecher dienen. Und mit dem Nest Mini soll es eine neue Generation des günstigsten Lautsprechers mit integriertem Google Assistant geben – dieses Mal angeblich sogar mit Miniklinkenbuchse.

Was von all dem stimmt, wird sich schon bald herausstellen: Die offizielle Enthüllung von Googles neuer Hardwaregeneration soll am Dienstagnachmittag (16:00 MESZ) im Rahmen mehrerer parallel stattfindender Presseveranstaltungen weltweit erfolgen. Der STANDARD wird live berichten, einen Livestream gibt es von Google selbst ebenfalls wieder. (Andreas Proschofsky, 13.10.2019)