Eine Liebe im Niemandsland: Ein westdeutscher Polizist (Erik Schumann) hilft in "Himmel ohne Sterne" einer DDR-Arbeiterin (Eva Kotthaus), Arte, 20.15 Uhr. Foto: Kurt Hasse / Beta Film

17.10 LITERATUR

Wo Bücher die Welt bedeuten "Logos Hope" heißt ein Schiff, das in der südlichen Karibik Bücher unter die Leute bringt. Die Dokureihe zeigt anlässlich der Frankfurter Buchmesse, dass der Griff zum Buch nicht überall so selbstverständlich ist wie bei uns. Bis 17.40, Arte

20.15 NACHKRIEGSDRAMA

Himmel ohne Sterne (D 1955, Helmut Käutner) Eine junge Fabrikarbeiterin schleicht immer wieder heimlich aus der DDR nach Bayern, um dort ihren kleinen Sohn zu besuchen. Hilfe kommt von einem bayerischen Grenzpolizisten, der sich in sie verliebt. In seinem Melodram nahm Helmut Käutner die deutsch-deutsche Teilung ins Visier und servierte dabei einige unangenehme Einsichten. Bis 22.00, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Schmerzmittel, Antibiotika & Co Was falsch eingesetzte Medikamente alles anrichten können, ist Thema des ersten Beitrags des Themenmontags auf ORF 3. Danach geht es um 21.05 um Patienten im Visier – Ärzte zocken ab, gefolgt von einem Beitrag zur Nebenwirkung Abhängigkeit um 21.55. Schließlich wird um 22.30 in einem Talk noch die Frage gestellt: Ärztemangel – Gibt es zu wenige Ärzte in Österreich? Bis 23.25, ORF 3

21.10 CHRONIK

Thema Trauma durch Missbrauch; 19 Jahre lang verging sich ein Urologe an mehr als 100 Buben. / Handkes Heimatort Griffen (Kärnten) im Ausnahmezustand seit der Nobelpreisverleihung / Gehen lernen im Spezialanzug – aber bisher nicht auf Krankenkasse. Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUMENTARFILM

Die vierte Gewalt (CH 2018, Dieter Fahrer) Die Digitalisierung bietet Medien viele neue Chancen und setzt sie gleichermaßen gehörig unter Druck. Anhand von vier Beispielen zeigt der Schweizer Dokumentarfilmer Dieter Fahrer eine Branche im Wandel. Bis 0.05, 3sat

Trailer zu "Die vierte Gewalt". FAIR & UGLY

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Von Kultfiguren, Legenden & Idolen Literaturnobelpreise an Peter Handke und Olga Tokarczuk / Das Kunsthistorische Museum präsentiert die Barockstars Michelangelo Merisi da Caravaggio und Gian Lorenzo Bernini. / Salman Rushdie gestaltet sein neues Buch Quichotte als Hommage an Cervantes. / Rainhard Fendrichs I am from Austria – nur mit Frauen besetzt – in Japan. Bis 23.25, ORF 2

23.25 MAGAZIN

lesArt Der ukrainisch-russische Autor Andrej Kurkow und die österreichische Autorin Raphaela Edelbauer sind anlässlich der Frankfurter Buchmesse bei Christian Ankowitsch zu Gast. Bis 0.00, ORF 2

0.00 NOBELPREIS-REPRISE

Peter Handke im Gespräch mit Katja Gasser Im Interview, geführt 2016 in Paris, stellt der Schriftsteller und Nobelpreisträger wieder einmal klar: "Ich bin ein Schreiber und nicht Sprecher." Und doch sagt er einiges, zum Beispiel: "Das Poetische ist das Weltumfassende." Bis 0.30, ORF 2