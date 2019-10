Während sich die USA auf einen Truppenrückzug vorbereiten und die Türkei immer weiter in Syrien vorrückt, schickt nun Damaskus Truppen in die Kurdengebiete

Präsident Erdogan gibt sich unbeeindruckt von der internationalen Kritik am türkischen Einmarsch in Nordsyrien. Foto: AP/Emrah Gurel

Die türkische Armee und ihre syrischen Verbündeten haben am Sonntag die wichtige Grenzstadt Tal Abyad erobert. Nun liegt der Fokus der Offensive auf der weiter östlich gelegenen Stadt Ras al-Ayn – diese werde laut Staatschef Recep Tayyip Erdogan aktuell von türkischen Truppen belagert. Die beiden Städte, die unmittelbar an der Grenze zur Türkei liegen, galten als Hauptziele der seit Mittwoch laufenden Militäroffensive gegen kurdische Rebellen. Am Sonntag steckte Erdogan seinen Truppen allerdings neue Ziele.

Nachdem nun auch die Überlandstraße M-4 rund 30 Kilometer südlich der Grenze unter Kontrolle der türkischen Armee gebracht wurde, sei es der Türkei laut CNN gelungen, die Hauptverbindung zwischen den östlichen und westlichen Kurdengebieten Syriens zu kappen. Den "Terroristenkorridor" zu zerbrechen, sei aber nur der erste Teil der Offensive gewesen, sagte Erdogan. "Wir werden nun auf der einen Seite die Kontrolle über Hasaka und auf der anderen Seite über Kobane übernehmen".

Dafür sollen die türkischen Truppen nun bis zu 35 Kilometer ins Innere des Nachbarlands vordringen, so der Präsident. Bisher hatte Ankara eine "Sicherheitszone" von 30 Kilometern gefordert. Das Abkommen von Adana mit Syrien aus dem Jahr 1998, auf das Ankara sich beruft, erlaubt der Türkei zwar unter bestimmten Bedingungen "Antiterroreinsätze" über die eigene Grenze hinaus – aber nur bis zu 15 Kilometer ins Landesinnere.

Im meist flachen Abschnitt zwischen Ras al-Ayn und Tal Abyad hat die Phase eins der Offensive in Nordsyrien begonnen: Türkische Luftschläge, auch an anderen Stellen entlang der Grenze, und Artilleriefeuer begleiten den Einmarsch der Truppen. Foto: APA/DerStandard

USA wollen alle in Nordsyrien verbliebenen Truppen abziehen

"In den letzten 24 Stunden haben wir erfahren, dass die Türkei ihre Offensive weiter südlich und weiter westlich fortsetzen wird als ursprünglich geplant", sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper dem TV-Sender CBS. Nun wolle man alle dort verbliebenen US-Truppen abziehen – diese sind aktuell in Kobane stationiert. Es sei unvertretbar, die etwa 1000 Soldaten dort zu lassen. Die USA hätten nicht genug Soldaten, um den türkischen Vormarsch zu stoppen. Sie müssten daher aus der Schusslinie genommen werden.

Zudem soll laut Esper das kurdisch-geführte Rebellenbündnis SDF Bereitschaft für ein Abkommen mit Russland und Syrien gezeigt haben. Nach Angaben syrischer und libanesischer Medien hat die syrische Armee am Sonntag begonnen, Truppen nach Kobane und Manbidsch zu entsenden – offenbar um den Türken dort zuvorzukommen.

Aktivisten: Zehn Tote bei türkischem Luftangriff auf zivilen Konvoi

Wie genau die Offensive gegen kurdische Kämpfer der YPG voranschreitet, war auch am Wochenende nicht mit letzter Klarheit zu eruieren. Videos und Meldungen, die über soziale Medien verbreitet wurden, zeigten Grausamkeiten, die von den syrischen Verbündeten der Türkei verübt worden sein sollen, darunter die Erschießung von Gefangenen und von Zivilisten. Ob auch Social-Media-Videos, die Enthauptungen zeigen, aktuellen Datums sind, ließ sich nicht mit Sicherheit bestätigen. Belegt ist inzwischen der Mord an der kurdischen Politikerin Havrin Khalaf. Die Chefin der Partei Zukunft Syriens (FSP) und Frauenrechtlerin war in einen Hinterhalt geraten.

Nach Angaben der Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat die türkische Luftwaffe am Sonntag im belagerten Ras al-Ayn einen Konvoi mit Zivilisten und ausländischen Journalisten angegriffen. Dabei seien zehn Menschen ums Leben gekommen. Damit sei die Zahl der zivilen Opfer der türkischen Offensive am Sonntag auf mindestens 26 gestiegen. Eine Journalistin des französischen öffentlich-rechtlichen Senders France Television schrieb auf Twitter, dass sie und ihre Kollegen den Angriff unbeschadet überlebt hätten.

Erdogan unbeeindruckt von internationalen Kritik

Der französische Staatschef Emmanuel Macron und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel forderten in einem Telefonat mit Erdogan am Sonntag ein Ende der Offensive. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer verlangte eine "klare Antwort" der Nato auf das Vorgehen des Bündnispartners Türkei. Sie kritisierte aber auch das "verheerende Signal an die Kurden", das die USA mit ihrem Abzug gesetzt hätten.

Diese hatten unter anderem bislang die Verantwortung wahrgenommen, IS-Gefägnisse zu überwachen. Weil die Kurden ihre Kämpfer aber wegen des türkischen Angriffs nun anderswo benötigen, konnten mittlerweile mehrere hundert Angehörige von IS-Kämpfern aus der Haft entkommen. Nun besteht im Westen die Sorge, dass sich die Jihadistenmiliz neu formiert. Allerdings sind die westlichen Staaten nicht ganz unschuldig an der Situation, da sie seit Monaten zögern, ihre gefangenen Staatsbürger aus Syrien zu holen. (fmo, mesc, APA, Reuters, 13.10.2019)