PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski erklärte seine Partei umgehend zur Wahlsiegerin. Foto: Reuters/KACPER PEMPEL

Warschau – Polens regierende Partei für Recht und Gerechtigkeit PiS ist nach der Wahl am Sonntag in einer eigenartigen Situation: Sie hat die Erwartungen zugleich verfehlt und übertroffen. Folgt man dem ersten Exit Poll, der Sonntagabend um kurz nach 21 Uhr veröffentlicht wurde, hat die nationalkonservative Bewegung ihre Umfragewerte von rund 47 Prozent nicht ganz erreicht: Sie lag den ersten_Zahlen nach bei knapp über 43 Prozent der Stimmen. Das Oppositionsbündnis aus der konservativ-liberalen Bürgerkoalition, der konservativen PSL und dem Linksbüdnis kommt demnach insgesamt auf 48,9 Prozent der Stimmen. Allerdings: Wegen des mehrheitsfördernden Wahlrechts sahen zumindest die ersten Prognosen dennoch die PiS mit einer absoluten Mandatsmehrheit. Gegenüber der letzten Wahl im Jahr 2015 wurde ihr der Verlust nur eines Sitzes prophezeit.

Jarosław Kaczyński, Parteichef der PiS, erklärte sich und seine Partei unmittelbar nach Schließen der Wahllokale zu den Siegern. "Wir haben gewonnen", sagte er vor Parteimitgliedern. Premierminister Mateusz Morawiecki, der auch Spitzenkandidat die PiS war, sah einen "großen gesellschaftlichen Auftrag" für seine Partei. Neu in der Sejm, dem polnischen Parlament, sollte den Ergebnissen nach das rechte Bündnis Konfederacja einziehen. Entgegen den Prognosen konnte es die Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Die PiS hatte für den Fall, dass sie eine absolute Mehrheit verfehlt, auf das Bündnis der Rechten gehofft: Mit der Partei des rechten, homophoben und frauenfeindlichen Ex-EU-Parlamentarier Janusz Korwin-Mikke könnte die Gruppe wohl am ehesten einen Koalitionspakt schmieden.

Einzug ins Parlament auch für Linkskoalition

Ganz anders verhält es sich mit einer anderen Gruppe, die neu in die Sejm einzieht: Die Linkskoalition Lewica war 2015 in leicht anderer Konfiguration noch an der Acht-Prozent-Hürde gescheitert, die in Polen für Wahlbünddnisse gilt. Diesmal erreichte die Gruppe, in der sich mehrere linke Gruppierungen zusammengeschlossen haben, gemeinsam rund zwölf Prozent und den sicheren Einzug in das polnische Parlament.

PiS hatte in dem von scharfen Tönen geprägten Wahlkampf auf die nationale Karte gesetzt und versprach insbesondere ärmeren Bevölkerungsschichten mehr Wohlstand durch kräftig steigende Sozialausgaben. Zudem stilisierte sie den Urnengang zu einer Art Schicksalswahl hoch. Die Bürger müssten wählen zwischen einer Gesellschaft nach traditionellen katholischen Werten und einer liberalen Einstellung, die nur ein paar Ausgewählte unterstütze und Familienleben unterwandere. Dabei setzte die Partei auch immer weider auf betont homophobe Wahlkampftöne.

Gefahr "für die Moral"

Die Opposition bezeichnete Ex-Ministerpräsident Kaczyński als Gefahr für die "Moral und kulturelle Ordnung" in Polen. Die Spitzenkandidatin der PO – der größten Partei in der Bürgerkoalition – Malgorzata Kidawa-Blonska, warf der seit vier Jahren regierenden PiS vor, das Land in den Untergang zu führen. Gleich drei ehemalige Präsidenten hatte zudem in einem offenen Brief zwei Wochen vor der Wahl gewarnt, die PiS führe Polen "in Richtung einer autoritären Diktatur". Unter ihnen war auch der ehemalige Staatschef Lech Wałęsa, der an der Spitze der antikommunistischen Bewegung Solidarność für die Demokratie in Polen gekämpft hatte.

Dementsprechend hoch war die Wahlbeteiligung: Sie erreichte mit 61 Prozent, den zweithöchsten Wert seit dem Übergang in die Demokratie im Jahr 1989. Damals waren 62,7 Prozent der Polinnen und Polen an die Urnen geschritten. Rund 30 Millionen Bürger waren zur Wahl aufgerufen. Mit ersten vorläufigen Ergebnissen der Wahlkommission wurde erst im Laufe des heutigen Montags gerechnet. (mesc, flon, Reuters, 13.10.2019)