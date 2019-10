Die Polizei habe zunächst Pfefferspray eingesetzt und anschließend einen Schuss abgegeben.

Wien – In Wien-Favoriten ist es am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein Mann sei mit einem Messer in der Hand in der Neilreichgasse herumgelaufen und habe dabei auch einen Passanten bedroht, berichtete der "Kurier" am Abend. Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber der APA. Die Polizei habe zunächst Pfefferspray eingesetzt und anschließend einen Schuss abgegeben, hieß es.

Der Mann wurde verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen zu dem Vorfall gab es zunächst nicht. (ApA, 13.10.2019)