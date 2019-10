In dieser Galerie: 3 Bilder Seit 1969 wird der Wirtschaftsnobelpreis vergeben, der streng genommen keiner ist. Foto: APA Abhijit Banerjee. Esther Duflo Foto: APA/Afp

Stockholm – Die letzte Entscheidung für 2019 ist gefallen. Zum Abschluss der jährlichen Bekanntgabe der Preisträger verkündete die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag die Sieger in der Kategorie Wirtschaft. Die Sieger sind der US-Ökonom Michael Kremer von der Harvard University, der Inder Abhijit Banerjee und die Französin Esther Duflo. Banerjee und Duflo forschen beide am MIT in Boston. Die drei verfolgen einen experimentellen Zugang, um globale Armut zu bekämpfen.

Im Vorjahr erhielten die US-Ökonomen William Nordhaus und Paul Romer den renommierten Preis für ihre Arbeiten rund um den Klimawandel und technologische Innovationen.

Der Nobelpreis, der eigentlich keiner ist

Der Preis für Wirtschaftswissenschaften hat eine Sonderstellung. Er ist der einzige der Nobelpreise, der nicht auf das Testament von Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurückgeht. Er wird vielmehr seit Ende dem Jahr 1969 von der schwedischen Zentralbank gestiftet und gilt somit streng genommen nicht als klassischer Nobelpreis.

Dennoch ist er wie die anderen Auszeichnungen mit einem Preisgeld in Höhe von neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) verbunden und wird ebenfalls an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, überreicht.

Österreichischer Sieger

Der Wirtschaftspreis ging erst einmal nach Österreich: Friedrich August von Hayek wurde 1974 für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Geld- und Konjunkturtheorie und seine Analysen der wechselseitigen Abhängigkeit von wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen Verhältnissen ausgezeichnet.

Die Ausbeute für Deutschland sieht ähnlich mager aus. Im Jahr 1994 erhielt der Bonner Spieltheoretiker Reinhard Selten als bisher einziger Deutscher den Preis. Weibliche Gewinnerin gab es mit der US-Umweltökonomin Elinor Ostrom im Jahr 2006 ebenfalls erst eine.

Zahlen und Fakten

Die Nobelpreise zählen zu den wichtigste Auszeichnungen der Welt. Seit 1901 werden sie in Stockholm verkündet und in Oslo vergeben. Hier ein paar Zahlen und Fakten für die Statistikliebhaber unter den Lesern:

904 Auserwählte und 24 Organisationen haben bisher den Nobelpreis in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaftswissenschaften erhalten.

96 Jahre alt war der bisher älteste Preisträger, Arthur Ashkin, als er 2018 den Physiknobelpreis erhielt.

17 Jahre war die jüngste Preisträgerin Malala Yousafzai alt, als sie 2014 den Friedensnobelpreis erhielt.



52 Mal wurden bisher Frauen mit Nobelpreisen geehrt, darunter zweimal Marie Curie.

Alle Kategorien zusammengezählt, gab es bisher 49 Mal keinen Nobelpreis, vor allem in Kriegs- und Krisenjahren. Am häufigsten wurde der Friedenspreis ausgesetzt.

13 deutschsprachige Autoren erhielten den Literaturnobelpreis.

Vier Preisträger wurden gezwungen, Nobelpreise abzulehnen. Adolf Hitler untersagte den Chemikern Richard Kuhn und Adolf Butenandt sowie dem Mediziner Gerhard Domagk die Annahme. Die Sowjetunion sagte für den Autor Boris Pasternak ab.

Zwei Preisträger lehnten den Nobelpreis aus eigenen Stücken ab: Jean Paul Sartre 1964, der aus Prinzip keine Ehrungen akzeptierte. Der zweite war Le Duc Tho, der 1973 zusammen mit Henry Kissinger für die Aushandlung des Friedens in Vietnam ausgezeichnet werden sollte.



(APA, red, 14.10.2019)