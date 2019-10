Der wohl letzte Blick auf die aktuelle "Fortnite"-Karte. Foto: Youtube/FFM Clips

Der quietschbunte und enorm populäre Games-Hit Fortnite ist seit Stunden nicht erreichbar. Sonntagabend ließ Hersteller Epic Games die laufende zehnte Saison nach einem Countdown einmal mehr mit einem spektakulären Ingame-Event ausklingen.

Nach Kometeneinschlägen, Kampfrobotern und diversen anderen Ereignissen gab es diesmal Sonntagabend mitteleuropäischer Zeit schlicht "das Ende" zu bestaunen. Eine Abfolge schwer erklärbarer Ereignisse astrophysikalischer Natur katapultierte die Spieler zuerst in luftige Höhe, nur um sie nach dem Einschlag eines Felsbrockens aus dem All anschließend in ein schwarzes Loch zu ziehen. Danach gab es für die Teilnehmer nur noch dessen bläuliches Wabern zu betrachten. Etwas später war es nicht mehr möglich, sich ins Spiel einzuloggen. Das ließ sich auch auf der Seite "Alle Störungen" gut nachverfolgen.

Vorbereitung auf "Kapitel 2"

Dass für das gewinnträchtige Battle-Royale-Game tatsächlich das Aus gekommen ist, darf freilich bezweifelt werden. Die Events zum Saisonende, nebst oft schon davor gestreuten Hinweisen, hat Epic immer wieder als Einleitung für Änderungen der Spielkarte genommen. Diese fielen mitunter auch recht umfangreich, mitunter wurden bekannte Orte auf dem Eiland komplett eingeebnet und ersetzt.

So die im Vorfeld kursierenden Gerüchte stimmen, könnte es diesmal gleich eine völlig neue Karte für die Teilnehmer geben. Die dafür notwendigen Änderungen an der Serverinfrastuktur könnte zu einem längeren Ausfall von ein bis zwei Tagen führen, hieß es.

Danach soll das Spiel mit der frischen Karte offiziell sein "Kapitel 2" aufschlagen, die iOS-Version des Games war im App Store kurzzeitig mit entsprechendem Namen gesichtet worden. Was es genau bringt, wird sich freilich erst nach dem Ende der Downtime zeigen. (red, 14.10.2019)