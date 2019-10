Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Nierenkörperchen, im Fachbegriff Glomeruli mit hin- und abführendem Blutgefäßen. Foto: Heinz G. Beer

Nieren sind die Filterorgane des Körpers. Damit das Entsorgungsorgan des Körpers funktioniert, sorgen viele feinste Blutgefäße, die die Abfallstoffe des Körpers in den Urin bringen.

Eine chronische Nierenerkrankung (CKD) tritt häufig erst in der zweiten Lebenshälfte auf. Liegt die Organfunktion unter 10 Prozent sind die Betroffenen auf eine Nierenersatztherapie angewiesen. Was das bedeutet: Betroffene müssen entweder auf eine Transplantation warten oder an die Dialyse ("Blutwäsche"), um die Entgiftung maschinell vornehmen zu lassen. Das stellt einen tiefen Einschnitt im Leben der Patienten dar. Dialysepatienten müssen dreimal pro Woche vier Stunden lang dialysiert werden. Da ein dialysepflichtiges Nierenversagen nicht nur mit Einbußen in der Lebensqualität verbunden ist, sondern auch mit einem deutlich erhöhten Herz-Kreislauf-Risiko einhergeht, sollte jeder Mensch darauf achten, seine Nieren möglichst lange funktionstüchtig zu erhalten.

Die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie gibt acht Tipps,, mit denen jeder seine Nierenfunktion schützen kann.

Auf die körperliche Fitness achten und einen aktiven Lebensstil führen.

Blutzucker regelmäßig kontrollieren.

Regelmäßig Blutdruck messen, Bluthochdruck kann die Nieren schädigen.

Gesunde Ernährung, Übergewicht reduzieren.

Ausreichend trinken

Nicht rauchen

Einnahme von frei verkäuflichen Schmerzmitteln über einen längeren Zeitraum vermeiden.

Regelmäßige Nierenfunktionskontrolle bei Diabetes, Bluthochdruck und Übergewicht.

Offensichtlich hat die Ernährung einen hohen Einfluss auf die Nierengesundheit, zeigen Studien. Australische Wissenschaftler hatten 18 Studien mit insgesamt mehr als 600.000 Menschen ausgewertet und sie im Durchschnitt über zehn Jahre nachbeobachtet. Unter gesunder Kost zählten eine obst-, gemüse- und vollkornbetonte Kost mit wenig Fleisch, Salz oder Zucker. (red, 14.10.2019)