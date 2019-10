Jubel bei Österreichs Nationalteam nach dem Sieg in Ljubljana. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Großer Jubel am Sonntagabend bei Österreichs Fußballnationalteam im ausverkauften Stadion Stožice in Ljubljana: Nach dem 1:0 gegen Slowenien schaut es gut aus mit einer Teilnahme an der Europameisterschaft 2020. Freuen darf sich auch ORF 1: Die Übertragung der ersten Halbzeit ab 20.45 Uhr verfolgten 905.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 26 Prozent. Das entscheidende Tor von Stefan Posch fiel bereits in der 21. Minute.

Die zweite Halbzeit ab 21.47 Uhr brachte es dann auf 985.000 Zuseher und einen Marktanteil von 33 Prozent. Der Nachlauf um 22.37 Uhr erreichte mit 887.000 Zuschauern einen Marktanteil von 34 Prozent, die Analyse um 22.44 Uhr mit 552.000 Zusehern einen Marktanteil von 26. Prozent. (red, 14.10.2019)