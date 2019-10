Philippa Strache muss, so wie ihr Mann Heinz-Christian, bald bei der Staatsanwaltschaft vorsprechen. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – Philippa Strache wird in der Spesenaffäre rund um ihren Mann Heinz-Christian nun offiziell als Verdächtige geführt. Das hat die Staatsanwaltschaft Wien am Montag offiziell bestätigt, berichtet die "Presse". Schon am Wochenende hatte die "Krone" berichtet, dass Strache nun ebenfalls beschuldigt wird, die Meldung konnte allerdings zunächst nicht bestätigt werden.

Ermittelt wird wegen des Verdachts der Untreue. Heinz-Christian Strache soll, so die Vorwürfe, private Rechnungen als Spesen der Partei verrechnet haben. Bisher ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen den Ex-Parteichef, seinen ehemaligen Bodyguard und die frühere Büroleiterin. Nun haben die Ermittler auch die mit dem früheren Vizekanzler verheiratete Politikerin im Blick.

Seit Mittwoch ist klar, dass Philippa Strache – nach einigem Hin und Her und gegen den Willen der Partei – ein Nationalratsmandat über die FPÖ-Liste zusteht. Sie hat angekündigt, bis spätestens am 16. Oktober zu entscheiden, ob sie das Mandat (und die damit einhergehende politische Immunität) annimmt. (red, 14.10.2019)