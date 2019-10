Auch in kälteren Jahreszeiten lässt es sich gut reisen. Was sind Ihre Reisepläne für den Herbst?

Der Sommer ist nur noch eine entfernte Erinnerung, die Sonne zeigt sich immer seltener, ohne Jacke und Schal verlässt man das Haus nicht mehr. Gern denkt man an den Sommerurlaub zurück, als man stundenlang Muscheln am Strand suchte oder über eine blühende Almwiese spazierte. Doch auch der Herbst hat seine ganz eigene Schönheit und eignet sich für Reisen oder einfach eine kleine Auszeit vom Alltag.

Was sind Ihre Herbst-Reisepläne? Getty Images/iStockphoto/ArtMarie

Nur weniges ist entspannender, als im warmen Ruhebereich eines Wellnesshotels zu liegen und auf die nebelverhangene Landschaft zu schauen. Und auch zum Sightseeing eignet sich Herbstwetter bestens. Stundenlang kann man – ohne ins Schwitzen zu geraten – eine neue Stadt erkunden und sich in regelmäßigen Abständen bei Kaffee und Kuchen aufwärmen. Und wer dem Stadttrubel entgehen will, für den hat die Natur im Herbst einiges zu bieten, deren Schönheit man bei einem Wanderurlaub in sich aufnehmen kann.

Wohin zieht es Sie im Herbst?

Welche Reisen und Kurztrips haben Sie in den nächsten Wochen geplant? Welche Stadt, welche Landschaft ist im Herbst besonders schön? Was schätzen Sie am Reisen im Herbst? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 15.10.2019)