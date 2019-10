Der Rektoren-Stuhl von Herbert Gimpl wackelt im Moment gewaltig Josef Philipp

Linz – Über zwölf Monate und zwei Bildungsminister lang dauert mittlerweile schon das Nachbesetzungsverfahren auf Rektorenebene an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Für massiven Ärger sorgte zuletzt vor allem eine "Umreihung" der Kandidaten: Der Hochschulrat, oberstes Gremium der Hochschule, hatte den amtierenden Rektor Herbert Gimpl, der als SP-nahe gilt, an die oberste Stelle gereiht. Vom Bildungsministerium wurde nun hingegen der zuvor Zweitplatzierte Walter Vogel, der der ÖVP zugerechnet wird, vorgereiht.

Eiliger Pressetermin

Jetzt hat der Druck aus Oberösterreich zumindest das Verfahren beschleunigt: Das Bildungsministerium hat für Montag um 14.30 zu einer kurzerhand einberufenen Pressekonferenz mit Bildungsministerin Iris Rauskala geladen.

Ministerielles Veto

Im Dezember 2018 gab es ein Hearing der Kandidaten, anschließend hatte der Hochschulrat als oberstes Gremium ein Gutachten mit einer klaren Empfehlung für Gimpl an das Ministerium geschickt. Alles deutete auf eine zweite Amtszeit hin. Das Ministerium gab dann zwei weitere Gutachten in Auftrag, um die Reihung zu überprüfen. Darin wurde die mangelnde Forschungstätigkeit Gimpls kritisiert. Und Vogel an die Spitze gesetzt.

Wissenschaftliche Zweifel

Besonders delikat dabei: Jene leitende Beamtin im Bildungsministerium, die für die Steuerung der Pädagogischen Hochschulen – und somit auch für die Bestellverfahren – zuständig ist, ist Vogels Ehefrau. Vonseiten des Ministeriums heißt es dazu, dass "die besagte Beamtin nicht in das Verfahren involviert ist".

In einem Schreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen stellt das Hochschulkollegium zudem Vogels Forschungstätigkeit infrage: Dessen wissenschaftliche Qualifikation würde "im Sinne eines Berufungsverfahrens bei genauer Prüfung nicht genügen". In der Publikationsliste des Bewerbers würde "keiner der gelisteten Zeitschriftenaufsätze den Ansprüchen eines wissenschaftlichen Fachartikels entsprechen".

Das Fazit von Fritz Bauer, Vorsitzender des Hochschulrats, fällt daher im STANDARD-Gespräch eindeutig aus: "Es ist absurd, man setzt sich einfach über die Meinung des Hochschulrats und des Kollegiums hinweg. Es reines Family-Business." (Markus Rohrhofer, 14.10.2019)