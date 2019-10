Ab 2020 sollen am Neusiedler See keine Rollwaffelprodukte von Mars mehr hergestellt werden. Foto: AP/MARTIN MEISSNER

Breitenbrunn – Aktuell betreibt Mars Austria in Österreich drei Standorte: in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Die Schokoladenfabrik in Breitenbrunn am Neusiedler See soll allerdings bis Ende kommenden Jahres geschlossen werden. 110 Mitarbeiter wären betroffen, wenn die im Bezirk Eisenstadt-Umgebung angesiedelte Rollwaffelproduktion wie geplant eingestellt wird. "Die endgültige Entscheidung fällt erst nach Abschluss des Konsultationsprozesses mit dem Betriebsrat", schreibt das Unternehmen in einer Aussendung.

Grund für die geplante Schließung sei die international sinkende Nachfrage nach Rollwaffelprodukten. Da 90 Prozent der Erzeugnisse aus Breitenbrunn exportiert würden, leide das Werk unter zu geringer Auslastung. Bekannte Süßigkeiten wie Snickers, Twix, Milky Way, Balisto oder natürlich Mars gehören der Produktpalette an.

Die beiden anderen Firmenstandorte, der Vertrieb in Wien und die Heimtiernahrungsfabrik in Bruck an der Leitha mit insgesamt rund 400 Mitarbeitern, sind laut Unternehmensangaben nicht betroffen. (red, 14.10.2019)