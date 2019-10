Anti-Terror-Spezialeinheiten sind laut französischen Medien in einem Ausbildungszentrum der Polizei in Lognes nahe Paris im Einsatz

Die französische Zeitung "Le Parisien" und mehrere Journalisten auf Twitter berichten von einer Anti-Terror-Operation in Lognes, einem östlich gelegenen Vorort der Hauptstadt Paris. Auch auf dem offiziellen Twitter-Profil der im Bezirk Seine-et-Marne zuständigen Polizei ist von einem Einsatz im dortigen Ausbildungszentrum der Polizei die Rede.

Laut "Le Parisien" wurde eine Eliteeinheit der Nationalen Polizei zu der Einrichtung des Innenministeriums gerufen, weil ein bewaffneter Mann das Gebäude betreten hatte.

Vor knapp zehn Tagen hatte ein Terrorakt in einer polizeilichen Einrichtung für Entsetzen und Trauer in Frankreich gesorgt. Ein 45-jähriger Mitarbeiter des Polizeihauptquartiers in Paris hatte am 3. Oktober vier Menschen in der Polizeipräfektur mit einem Messer getötet und war dann erschossen worden. Bei den Opfern soll es sich um drei Männer und eine Frau handeln. (red, 14.10.2019)