Ein Tweet von Papst Franziskus hat am Sonntag einen Hype um die New Orleans Saints aus der US-Football-Profiliga NFL ausgelöst. "Heute danken wir dem Herrn für unsere neuen #Saints (#Heiligen)", war im Account des Oberhaupts der katholischen Kirche auf Twitter zu lesen, nachdem Franziskus am Sonntag fünf Menschen heiliggesprochen hatte.

Was die Kirche wohl nicht geplant hatte: Durch die Kombination aus dem Hashtag und dem Wort Saints erschien im Tweet des Papstes automatisch das Fleur-de-Lys-Logo (eine Lilie) des NFL-Klubs. Der Beitrag erhielt bis Mitternacht über 59.000 sogenannte "Likes".

Alex Anzalone, Linebacker der Saints, unterbrach gar sein Warm-Up für das Spiel seiner Saints gegen die Jacksonville Jaguars, um einen Screenshot des Tweets auf seinem eigenen Twitter-Profil zu teilen und mit "Wow, sind wir gesegnet oder was?!???" zu kommentieren.

Den Saints hat dieser ungeplante Segen im fernen Florida nicht geschadet: Das Team gewann bei den Jaguars mit 13:6 und feierte den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel. "Damit konnten wir ja nicht verlieren", twitterten die Saints nach dem Spiel und teilten den Beitrag des Papstes ebenfalls. (sid, 14.10.2019)