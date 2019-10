Weiterlesen

Warum ist Zugfahren so teuer und fliegen so billig?

Wo ein Wille, dort kein Weg: Warum mit dem Zug zu reisen oft teurer und mühseliger ist als zu fliegen

Wie Fliegen grün werden soll

Hunderte Unternehmen weltweit arbeiten an klimafreundlichen Flugzeugen. Eines davon will schon in zehn Jahren per Akku von London nach Amsterdam fliegen