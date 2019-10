Englische Originalfassung startet am 6. Dezember, deutsche Synchronfassung folgt 2020

Auch in der dritten Staffel perfekt gestylt: Rachel Brosnahan als "The Marvelous Mrs. Maisel". Die Key Art zur Serie stammt von Fotografin Annie Leibovitz. Foto: Amazon.com

Vom Hausfrauendasein auf die Bühne: Ab 6. Dezember ist Rachel Brosnahan wieder in der Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" zu sehen, wie sie in den zuckerlbunten USA der 1950er-Jahre eine Karriere als Stand-up-Comedian einschlägt. Einen ersten Vorgeschmack auf die englische Originalversion der dritten Staffel bietet ein nun veröffentlichter Trailer.

Offizieller Trailer zur dritten Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel". Prime Video DE

Gezeigt wird Miriam "Midge" Maisel nicht mehr in New Yorker Clubs, sondern zusammen mit ihrer Mangerin Susie (Alex Borstein) auf Tour mit Shy (Leroy McClain). Dazu zu hören ist der aus dem Musical "Cabaret" bekannte Song "Perfectly Marvelous".

Was die weitere Handlung betrifft, bemüht sich Joel (Michael Zegen) laut einer ersten Amazon-Inhaltsangabe, Midge bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig auch seine eigenen Träume zu verfolgen. Abe (Tony Shalhoub) freut sich auf seine neueste Herausforderung und Rose (Marin Hinkle) bemerkt, dass auch sie Talente hat.

Eine deutsche Synchronfassung der dritten Staffel soll laut Amazon 2020 folgen. (red, 14.10.2019)