Ein Model stellt sich selbst dar: Vivian Bartsch auf dem schmalen Grad zwischen Dokumentation und Fiktion in Ulrich Seidls "Models", ORF 1, 1.25 Uhr. Foto: ORF / MR Film / Petro Domenigg

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Das Oder-Delta – Grenzenlose Wildnis an der Ostsee Wo eine Grenze zwei Länder trennt, ist die Wildnis frei: Der Strom der Oder zwischen Deutschland und Polen darf dafür als Paradebeispiel gelten. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Adelsleben in Österreich: Zu Gast bei Netty Kinsky Wie lebt es sich in einer ab 1160 errichteten Wasserburg? Karl Hohenlohe stattet Henriette Kinsky in Heidenreichstein im nördlichen Waldviertel einen Besuch ab und lässt sich herumführen. Bis 21.05, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl spricht mit Susanne Schnabl über "Straches Erbe". Außerdem geht es um die Annäherung der Grünen an die ÖVP, den "türkisen Spagat" und die Durchschnittsstadt Bad Hall. Bis 22.00, ORF 2

21.55 MAGAZIN

Erlesen Kabarettistin und Poetry-Slammerin Lisa Eckhart, Kabarettist und Schauspieler Andreas Vitásek sowie Heute-Chefredakteur Christian Nusser zu Gast bei Heinz Sichrovsky. Bis 22.45, ORF3

22.05 TALK

Willkommen Österreich Schauspielerin und Moderatorin Miriam Hie sowie Schauspieler Uwe Ochsenknecht stellen sich Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.10 TRAGIKOMÖDIE

Jürgen – Heute wird gelebt (D 2017, Lars Jessen) Weil es mit dem Speed-Dating nicht geklappt hat, gehen zwei ewige Junggesellen auf Brautschau in den Osten. Nicht zuletzt dank der grandiosen Hauptdarsteller Heinz Strunk und Charly Hübner ist das ebenso peinlich wie zutiefst berührend. Der Schlechte-Laune-Humorist Strunk zeichnet auch fürs Drehbuch verantwortlich. Bis 23.40, WDR

Trailer zu "Jürgen – Heute wird gelebt". Jürgen: Heute wird gelebt - Trailer

22.35 DOKUMENTATIONEN

Leben mit Demenz Wie Glaube, Lebenssinn und Gemeinschaft das Leben beeinflussen, ist Thema der Doku Unvergessliche Nonnen. Danach geht es in Menschen & Mächte um 23. 25 unter dem Titel Glück und Vergessen um Leben mit Demenz. Bis 0.15, ORF2

22.45 DOKUMENTATIONSREIHE

Arbeit, Lohn, Profit 21 Wissenschafter aus Europa, den USA, China und Afrika klopfen in der Dokureihe grundlegende Konzepte der Wirtschaft ab. Bis 2.15, Arte

0.20 FILMBIOGRAFIE

Steve Jobs (USA/GB 2015, Danny Boyle) Auf drei Episoden fokussiertes Biopic, das es mit Michael Fassbender in der Hauptrolle schafft, ein komplexes Porträt des Apple-Co-Gründers zu entfalten. Bis 2.15, ZDF

1.25 DOKU-FIKTION

Models (A 1999, Ulrich Seidl) Vier Models stellen vier Models dar: Filmemacher Ulrich Seidl stellt seinerseits entlang der Grenze von Dokumentation und Fiktion filmische Konventionen auf ebenso irritierende wie spannende Weise infrage. Bis 3.20, ORF1