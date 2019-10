US-Präsident Trump kündigte Sanktionen gegen Türkei an Foto: APA/AFP/SAUL LOEB

Tall Abyad/Akcakale – Nach dem türkischen Einmarsch in Syrien hat US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen die Türkei angekündigt. In einer Mitteilung Trumps hieß es am Montag, unter anderem würden wegen der "destabilisierenden Handlungen der Türkei in Nordost-Syrien" Strafzölle auf Stahlimporte aus der Türkei wieder auf 50 Prozent angehoben.

Die türkische Wirtschaft "völlig zerstören und auslöschen"

Bereits vor dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien am 9.Oktober hatte Trump auf Twitter angekündigt er werde "die türkische Wirtschaft völlig zerstören und auslöschen", sollte die Türkei etwas tun was er in seiner "großen und unerreichten Weisheit für tabu halte". Vergangene Woche hatten die USA mit dem Abzug ihrer Truppen aus Syrien den Angriff jedoch überhaupt erst ermöglicht.

Am Montag erhielten dann die restlichen rund 1.000 in Nordsyrien stationierten US-Soldaten den Befehl, das Land zu verlassen. Lediglich ein kleines Kontingent von 150 US-Soldaten bleibe auf dem südsyrischen Stützpunkt Al-Tanf stationiert, sagte ein US-Vertreter. Der US-Verteidigungsminister Mark Esper nannte Erdoğans Ausweitung der Offensive am Sonntag als einen der Umstände für den Abzug. Man wolle nicht, dass US-Soldaten zwischen die Fronten geraten. Die deutsche Regierung hatte die US-Führung aufgefordert, ihr Militär nicht aus Syrien abzuziehen. Erdoğan begrüßte hingegen die Ankündigung über den amerikanischen Truppenabzug. (APA, red, 14.10.2019)