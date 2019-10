US-Präsident Trump kündigte Sanktionen gegen Türkei an Foto: APA/AFP/SAUL LOEB

Tall Abyad/Akcakale – Nach dem türkischen Einmarsch in Syrien hat US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen die Türkei angekündigt. In einer Mitteilung Trumps hieß es am Montag, unter anderem würden wegen der "destabilisierenden Handlungen der Türkei in Nordost-Syrien" Strafzölle auf Stahlimporte aus der Türkei wieder auf 50 Prozent angehoben. (APA, 14.10.2019)