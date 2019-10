Der Schenkel schmerzt.

Foto: APA/AFP/ROSLAN RAHMAN

Paris – Brasiliens Fußball-Star Neymar muss wegen einer Oberschenkelblessur vier Wochen pausieren. Dies gab sein Club Paris Saint-Germain am Montag bekannt. Der 27-Jährige hatte sich die Verletzung am Sonntag beim Test-Ländermatch zwischen Brasilien und Nigeria (1:1) in Singapur zugezogen.

eymar hatte bei PSG nach vier Monaten am fünften Spieltag sein Comeback gegeben. In fünf Ligaspielen in dieser Saison hatte der 27-Jährige vier Tore erzielt. (sid, APA, 14.10.2019)