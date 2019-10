In dieser Galerie: 2 Bilder Hagibis hinterließ überschwemmte Wohngebiete und Straßen. Foto: APA/AFP/KAZUHIRO NOGI 15 Menschen gelten noch als vermisst. Foto: APA/AFP/JIJI PRESS

Tokio – Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Taifun Hagibis in Japan ist auf 66 gestiegen. Das berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Dienstag. Weitere 15 Menschen werden demnach weiterhin vermisst. Der außergewöhnlich starke Wirbelsturm war am Wochenende über weite Teile des Landes hinweggefegt und hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten ganze Wohngebiete. In der mit am schwersten betroffenen Provinz Nagano und anderen Regionen des Landes gingen Erdrutsche nieder – insgesamt gingen in zwölf Provinzen 48 Schlammlawinen und Erdrutsche ab.

Höchste Warnstufe

Am Sonntag war der Sturm abgezogen und hatte sich über dem Meer zu einer Tiefdruckzone abgeschwächt. Zuvor hatten Behörden gewarnt, dass die schlimmsten Regenfälle seit Jahrzehnten drohen könnten. Erstmals wurde die höchste Warnstufe ausgegeben: Mehr als sechs Millionen Menschen wurde geraten, sich vor dem Sturm, der in Japan schlicht Taifun 19 genannt wurde, zu flüchten.

110.000 Einsatzkräfte beteiligt

Hagibis hinterließ überschwemmte Wohngebiete und Straßen, mehrere Flüsse traten über die Ufer und durchbrachen Uferdämme. Laut Premierminister Shinzo Abe waren mehr als 110.000 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Küstenwache und Armee an dem Rettungseinsatz beteiligt. (APA, dpa, 15.10.2019)